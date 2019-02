Prinz Philip hat mit 97 Jahren seinen Führerschein freiwillig abgegeben. Daran könnte man spontan denken, wenn man mit ansieht, wie die 156 Jahre alte SPD, die in 10 Jahren 10 Vorsitzende an die Wand hat fahren lassen, ihre Lage verbessern möchte. Der Unterschied: Bei ihr liegt es weniger am fahrerischen Können. Sondern am politischen Vehikel selbst, das ganz neu erfunden werden muss. Das Ansehen der Partei ist nur noch als Oldtimer hoch. Verdientermaßen. Aber wenn es darum geht, wer damit in die Zukunft fahren möchte, wird die Warteschlange doch erschreckend kurz. Weil immer noch mehr vom verteilungspolitisch Gleichen nichts wirklich Neues ergibt. Einen Ausbruch aus der Groko indes könnte man bestimmt einfacher und billiger haben.