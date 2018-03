Alle reden vom Wetter. Gerade so, als seien strenge Minusgrade der gänzlich abnormale Rückfall in eine vergangene Zeit, von der nur noch die Alten erzählen können. Der vorübergehende Echt-Winter irritiert vor allem die Vertreter einer Klimaerwärmung à la Carte, die Skisport auf Kunstschnee und tropische Sommer auch bei uns für den Normalfall halten. In einem Schweizer Blatt haben wir sogar die heftig anklagende Formulierung gefunden: Jetzt schlage bei uns die "Russenpeitsche" zu. Man sollte Putins Möglichkeiten nicht überschätzen. Der schlägt derweil ungerührt ganz woanders zu. Was schon so gewöhnlich erscheint, dass es uns nicht aus dem warmen Fernsehsessel haut. Und jetzt das Wetter ... von dem stattdessen alle gern reden. Wir auch.