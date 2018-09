Die Vorstellung, der Sommer werde gar nicht mehr enden, ist zwar verlockend. Für alle zumindest, die vom Brotkorb nur so weit entfernt sind, wie vom nächsten Supermarkt. Doch wer genau hinsieht, bemerkt Veränderungen: Die Sonne tritt nicht mehr so klar - und so früh - auf die Bühne. Im Morgenlicht glänzen die ersten Fäden der Baldachinspinnen. Es neigt sich - auch was unsere Position auf der Erde zum Einstrahlwinkel der Sonne angeht. Bis zur Tag- und Nachtgleiche am 23. September, wo die Sonne im Zenit über dem Äquator steht, werden die Tage rasch kürzer. Und an der Rechnung, was uns dieses extra große Sommervergnügen in Form von Ernteausfällen und höheren Lebensmittelpreisen kostet, wird schon gearbeitet. Denn nichts ist umsonst.