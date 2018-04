Nichts wäre fahrlässiger, als den unmöglichsten Präsidenten, den die Weltmacht USA je hatte, für einen grenzdebilen Trottel zu halten. Das würde ihm nicht gerecht.

Denn ein Staatsmann, der fünfmal am Tag lügt, sich systematisch mit Speichelleckern umgibt, der Handelskriege vom Zaun bricht oder den nordkoreanischen Raketenmann erst plattmachen und sich dann mit ihm an den Tisch setzen will, der mag vielleicht die Chaostheorie aus der Physik falsch verstanden haben.

Aber dahinter steht System: Wenn die Welt den Dauerlärm aus Beschimpfungen und Widersprüchen erst für die neue "alternative Normalität" hält, verliert sie auch die Maßstäbe für das, was einmal als normal und zivil galt. Trumps globaler Klimawandel ist längst im Gange.