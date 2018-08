Seit Sotschi weiß doch jedes Kind, dass Putins Spiele schmutzig sind. Dass wie in alten Zeiten der Pharma-Turbo zugeschaltet wird. Damals zur Ehre des Kaputtismus. Heute für die Putin AG. Notfalls werden Proben vertauscht, oder Ersatzpinkler füllen die Flaschen. Natürlich - alles Verschwörung. Es gab nie Staatsdoping. Im IOC-Sprech heißt es daher korrekt "systemisches" Doping. Die Unbelasteten dürfen in Südkorea unter der Fahne der Unschuld antreten. Statt als grüne, als anonyme weiße Männchen. Ironie haben die auch. Egal. Der systemische Putin hat mit der Fußball-WM 2018 ohnehin den dickeren Fisch an Land gezogen. Dort haben die Saubermänner des Sports ein echtes Problem: Geld stinkt nicht. Putins Tatortreiniger haben gut gearbeitet.