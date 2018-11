Scharping hatte seinen Plansch-Auftritt in fescher Badehose auf Mallorca. Karl Lauterbach hat seine Fliege. Und Heiko Maas wählt den Mittelweg. Kein Luxus-Bad in Krisenzeiten, kein professorales Statussymbol, aber einen tollen Hipster-Seidenschal um den Hals, dann eine coole Lederjacke, lässige Schlabberhose und unten weiße Sneakers. Wie heiß ist das denn?! Macht jedem HipHopper Konkurrenz. Voll angesagt, wie der bestangezogene Mann des Jahres 2016 da am Sonntag zur SPD-Vorstandsklausur latschte. Okay, 13 Prozent in den Umfragen. Das saß. Vermutlich liest Außenminister Maas aber heimlich die Vogue. Und deren Chefin Anna Wintour hätte auch gleich einen Rat: "Wenn du nicht besser als deine Konkurrenz sein kannst, dann zieh’ dich wenigstens besser an."