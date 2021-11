In diesem Punkt darf man Olaf Scholz zustimmen: Die Ampel steht. Sie hängt nicht mehr im Ungewissen, wie das zu Beginn aussah, bevor von so unterschiedlichen Partnern die 177 Seiten vollgeschrieben waren, die zur Bedienungsanleitung für das verkehrsleitende Instrument der Bundesrepublik werden sollen. Oder bevor Lindner das Finanzministerium und Habeck die Klima-Vizekanzlerschaft hatte. Frau Baerbock, die laut Selbstauskunft "vom Völkerrecht kommt", darf auf diesem Gebiet weiterwirken. Das hohe Lob der Mitleuchtenden auf Scholz, der seine Führungsstärke bisher immer gut zu verbergen wusste, wird sich in der Praxis noch beweisen müssen. Denn diese Ampel enthält nicht nur Leuchtmittel, sondern wie jeder Regierungsvertrag auch Zündstoff.