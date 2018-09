Heidelberg ist zum Glück nicht Berlin. Wenn dort ein Haus luxussaniert werden soll, können uneinsichtige Altmieter erleben, dass sie plötzlich viele, sogar bezahlte Kurzzeit- und Reisemieter um sich haben, die keiner zum Nachbarn haben will. Das Heidelberger Modell, das laut Zeugen als Mieter-Vergrämungsmittel zur Anwendung gekommen sein soll, erinnert an die Zubehörliste teurer Sportwagen und könnte als Sound-Paket für Projektentwickler Schule machen: Neben Dauerbohren in der Stadt Max Webers, der aber nur dicke Bretter zu löchern empfahl, wären auch Sägen und Hämmern vom Tonträger denkbar. Nachts ließe sich das Erotik-Paket oder die Dauerklospülung "Blasenschwäche" zum Einsatz bringen. Hat schon mehr Stil, als die Berliner Methode.