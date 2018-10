Wenn sich in ferner Zukunft die Ethnologen und Ritualforscher über das Deutschland des frühen 21. Jahrhunderts beugen, wird sie auch dies beschäftigen: Wie alljährlich die Regenten von ihren Thronen stiegen und den jugendlichen Anhang besuchten. Die Frage, wer hier wem huldigte, wird Konferenzen und Kolloquien füllen. Und ob die alternde Kaiserin Angela im 15. Jahr ihrer Regentschaft denn wirklich nichts anzubieten wusste außer ihrer eigenen Präsenz. Während der nassforsche Herzog Markus in München sein Raketenprogramm "Bavaria One" vorstellte. Die Forscher werden rätseln, ob er dafür, wie fast jeder Visionär, erst einmal nur Spott erntete. Oder ob es die konsequente Umsetzung war, als man ihn kurz darauf demokratisch gesehen auf den Mond schoss.