In wenigen Stunden vom Schurken und Brandstifter zur Lichtgestalt - und großartigen Partner Trumps auf Augenhöhe. 13 Sekunden Handschlag für die Geschichtsbücher. Die Zusage, sich um Denuklearisierung zu "bemühen". Sprich: Die Mühe kommt noch. Dennoch das Fazit: Spitzenklasse, um es mit dem in Superlativen schwelgenden Anwärter für den Friedensnobelpreis zu sagen. Kim, dem Schaumgebadeten, muss das Ganze in der Tat wie ein Science-Fiction-Film vorgekommen sein. Auf ihn wartet jetzt die delikate Aufgabe: Wie sag ich’s meinem Volke? Und wenn ja, wie viel? Trump hingegen glaubt bereits daran, dass er im Alleingang den Weltfrieden sicherer gemacht hat. Was ja auch stimmen könnte. Wenn keine alternativen Fakten mehr dazwischenkommen.