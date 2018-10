Ganz ähnlich wie dieser Tage über Kasachstan bei der Sojus ist die Antriebsrakete der CSU explodiert. Aber mit Ansage. Das Ganze stellt sich als Tandemsprung von Seehofer und Söder dar, wobei der Schirm der naturgesetzlichen absoluten Mehrheit zublieb. Damit stellt sich jetzt die bayrische Seins-Frage: San mir no mir? Und wen von den Ober-Depperten haut es nach den endlosen Jagdszenen endlich weg? Das Elend war jedenfalls so groß, dass viele Bayern diesmal leibhaftig Grün wählten - oder zwecks emotionaler Druckentlastung an der Männer-Pinkelrinne der AfD anstanden. Nur bei der SPD heißt es wieder: O Diaspora! Diasporöser geht’s fast nicht. Auch dort ist somit, weder in München noch in Berlin, für Freude, bzw. Schadenfreude Anlass.