Ja, ist denn heut’ schon Silvester? Wir hatten es gestern jedenfalls im Ohr, das leicht näselnde "Same procedure as every year, James", das Miss Sophie alljährlich ihrem Butler eintrichtert. Nicht nur, dass es das gleiche Prozedere wie im Oktober gab, als die Queen zuletzt in Westminister eintraf. Auch sonst war alles dabei: Eine (über) 90-jährige Dame. Ein überdrehter Zuträger, der zwar nicht Hühnchen und Fisch, aber doch immerhin ein paar blumige Versprechen darreicht. Und natürlich auch der wilde Tiger, der als geschundener Fußabtreter am Boden endet und seinen clownhaften Widersacher nur ärgern, aber nie zu Fall bringen kann. Laut gelacht haben wir dennoch nicht. Zu viel Mitleid. So ein "Dinner for One" ist letztlich eine sehr einsame Angelegenheit. Bye-bye, ihr Briten.