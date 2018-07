Es gibt Rettungen, bei denen sind die eintretenden Schäden durch Wasser etc. wirkungsgleich mit dem eigentlichen Zerstörungswerk. Sodass der Restwert nahelegt, die Ruine abzureißen. Das Versicherungsgewerbe kennt auch den Sonderfall des heißen Abrisses, wo einer z.B. die heruntergekommene Hütte "Zur Union" in der Absicht anzündet, mit dem Erlös einen Reibach zu machen. Hier konkret: Um damit bei der Bayernwahl erstens als Feuerwehrhäuptling Eindruck zu schinden und zweitens das Luftschloss der Asylwende anzubezahlen. Wobei er darauf hoffen muss, dass die Leute bis dahin vergessen haben, dass er selbst der Brandstifter war. So geht offenbar Politik von rückgratfreien Kopffüßlern in Zeiten der Anpassung an den populistischen Zeitgeist.