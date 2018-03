Atemlos. Durch die Nacht. In dem Fall durch die Fastnacht. Der ist nicht von Helene Fischer. Die Maulhelden der Bütt stehen bis kurz vor ihrem Auftritt mit gespitztem Bleistift neben der Bühne, um angesichts der Fliehgeschwindigkeit noch handelnder, stark angesägter und bereits gestürzter Politiker ihre grob geschüttelten Reime auf den aktuellen Stand zu bringen. Morgens noch auf stolzen Rossen, am Abend schon ein politischer Kollateralschaden. Das ist Realfastnacht pur. Und es braucht nicht einmal die Freiheit des Narren, um den Oberen in die Suppe zu spucken. Das machen die schon selbst. Wir untertreiben stark: Die kotzen rein. In diesem Sinne, ein dreifaches, kräftiges GroKau! Nur dass an Aschermittwoch nicht alles vorbei ist ...