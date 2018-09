So ändern sich die Zeiten: Donald Trump wird wohl lange warten müssen, bis er von Angela Merkel zum Privatissimum ins idyllische Schloss Meseberg eingeladen wird. Denn wer will den elefantösen Ami schon als Privatgast beherbergen, wenn er sein teures Porzellan nicht in Gefahr bringen möchte. Und so lautet die Botschaft der Wochenend-Visite Putins, die durchaus auch an das Weiße Haus adressiert ist: Wladimir first. Oder jedenfalls: Ohne den Russen geht es auch nicht. Wobei Merkel, die mit ihrem Gast auch Tacheles, bzw. Russisch reden kann, keinen Kotau hinlegen muss, wie Trump in Helsinki, der vor Putin sogar den Ruf seines eigenen Geheimdienst opferte, um für sich ein paar Punkte zu machen. Politischen Profis passiert das nicht.