Der Glaube an die Kraft einer Plakette, der Verkleinerungsform des Plakats, ist wohl nirgends so stark wie bei uns. Weil das kleine Stück Plastik mit der ganzen Amtsmacht einen positiven Sachverhalt beglaubigt. Das Wort Plakat kommt übrigens von placken, was für ankleben und auch flicken steht. Und das trifft die Sache im aktuellen Fall der diskutierten Auto-Plaketten ganz gut. Denn selbst eine grüne für Benziner, oder himmel- bzw. ozeanblaue Plakette der höchsten Stickoxid-Güteklasse ist kein Nachweis dafür, dass den Endrohren des Mobils nur reine Bergluft entströmt. Da bleibt noch was. Aber bei der oberflächlichen Reinigung des Umwelt-Gewissen am Volant des SUV mit 20 Liter Stadtverbrauch kann das Plakettenwesen durchaus mithelfen.