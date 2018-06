Der Sack Reis, der in China umfällt, hat es immerhin zur Sprichwörtlichkeit für die Bedeutungsarmut eines Ereignisses gebracht. Nicht mal das lässt sich über jenen Vorfall sagen, der die Netzgemeinde bewegt: Dass ein älterer AfD-Mann in bester Villenlage am Heiligen See in Potsdam ins Wasser steigt und hinterher seine Kleider nicht mehr findet. Nicht Alzheimer, sondern geklaut. Er musste in Shorts den Heimweg antreten. Der Staatsschutz ermittelt. Zwar hat es der Vorfall nicht bis in die "Grillstunde" mit der Kanzlerin geschafft - als Beleg für den Sittenverfall in Merkel-Land, verglichen mit der Ordnung im Vogelschiss-Zeitalter. Aber genau das hat der Dieb provoziert. Als Beitrag zur Auseinandersetzung mit Rechts ein Schlag ins Wasser.