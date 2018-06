Die SPD hat ihre Lektion gelernt. Jedenfalls die jüngste: Nie wieder 100 Prozent! Denn dieses Heiligsprechungs-Signal mit der Stimmkarte hat sie einen viel versprechenden, aber unhaltbaren Vorsitzenden gekostet. Insofern muss Andrea Nahles, die Prima Donna, bzw. erste Frau an der Spitze, über das lausige Wahlergebnis froh sein. Im Umkehrschluss zu Schulz ein 1A-Omen. Der schon dritte Konvent in fünf Monaten läutete zugleich die Runderneuerung der SPD ein. Wäre es da nicht sinnvoll, den Parteitag gleich zur ständigen Einrichtung zu machen? Wenn dort jedes der 460.000 Mitglieder zehn Minuten, natürlich Internet-öffentlich, reden dürfte, wäre die Genossen in 3199 Tagen oder 8,7 Jahren durch mit dem radikalbasisdemokratischen Neuanfang.