Kommt Merkels Raute bald zum gestischen Sperrmüll? Und was kommt dann? Die Geschichte ist voll von Zeichen, mit denen sich Leute ausweisen. Wem sagen wir das! Die sog. Semiotik ist sogar ein Zweiglein am Baum der Wissenschaft. Wer semiotisch am brutalsten daherkommt, ist Trump: Daumen hoch, aus dem Weg - America first! Der Trump-Thumb. Gesehen hat man jüngst zwischen Salman von Arabien und Putin auch den "High five", das Abklatschen mit fünf erhobenen Fingern. Voll Proll. Aber welches Zeichen soll AKK setzen? Wenn die CDU als Volkspartei schon das letzte Einhorn ist, käme auch was Gehörntes in Frage: Gestreckter Zeigefinger vor der Stirn. Übersetzt: Wir sind Spitze. Oder: Wir greifen an. Auch die Chefin a.D. - im äußersten Notfall.