Nichts bleibt, wie es ist. Nicht einmal etwas so Reizvolles wie das sommerliche Grußwesen, mit dem jene, die früher das Abenteuer des Reisens gewagt hatten, den anderen, die zuhause blieben, eine Ansichtskarte zukommen ließen. Das Reiseziel - schöner als die Wirklichkeit. Und etwas Raum für schlichte Notizen. Die modernen virtuellen Mehrweggrüße mit Bildanhang, täglich oder noch öfters gepostet und um die halbe Welt gesimst, lassen sich hingegen nicht einmal mehr zu einer Trophäensammlung an der Bürowand arrangieren. Die Illusion von Ferne wird ausgelöscht, wenn der Grüßende am Urlaubsort nur einen Tastenklick und wenige Sekunden Übertragungszeit weg ist. Er könnte auch im nächsten Bistro um die Ecke sitzen und seinen Latte trinken.