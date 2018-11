An Angela Merkel, die begonnen hat, ihr politisches Erbe zu verteilen, nagt bereits das bekannte Lahme-Enten-Syndrom. Ob sie in Straßburg eine flaue Rede zu Europa hält, oder im Kabinett etwas zur Digitalisierung auf den Weg bringen will - immer schwebt darüber ein Hauch von Endlichkeit. Ins Unverbindliche gesprochen ist so auch ihr Appell, mehr für die künstliche Intelligenz zu tun. Der geneigte Beobachter des Berliner Betriebs kann dabei ins Grübeln kommen. Legt doch das monatelange Gewürge seit der letzten Wahl 2017 den Schluss nahe: Schon der Einsatz von einem Mindestmaß an natürlicher Intelligenz bei etlichen Akteuren hätte viel genützt. Im Übrigen gilt die alte Fische-Regel: Auch Intelligenz beginnt vom Kopf her zu wirken.