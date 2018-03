Die SPD bleibt auf dem Teppich. Das ist, so lange nach der Bundestagswahl, eine gute Nachricht. Grönemeyers Kinder-Song muss nicht umgestrickt werden: Gebt den Kevins das Kommando, Kevins an die Macht! Für den enttäuschten Juso-Chef wird sich was finden: An der Tafel im Willy Brandt-Haus kann er täglich denen was dazugeben, die vom Koalitionspapier nicht satt werden - Utopieschnitzel an scharfer Reformsoße. Nur an Mitglieder natürlich. Für Mutti aber brechen harte Zeiten an. Eine erfolgshungrige SPD wird sich am Kabinettstisch mehr als nur die Krümel von ihrem Kuchen holen. Und das Demutsritual, dass die Genossen aufspringen, wenn sie den Saal betritt und schmettern: Guten Morgen Frau Bundeskanzlerin! - das kann sie sich auch abschminken.