Kaum etwas gräbt tiefer als die deutsche Nabelschau, die gerade wieder mal Saison hat. Dabei haben auch andere Länder Probleme. Die kleine Schweiz zum Beispiel: hohe Berge, aber Beengtheit in der Ebene. In Heidiland tobt deshalb ein Streit, ob die Straßen so schmal bleiben können, wie sie sind, wenn die Autos breiter werden. Denn immer mehr Eidgenossen leben auf großem Gasfuß und vertrauen sich dem spritfressenden Straßenpanzer an, dem fälschlich so genannten Sport Utility Vehicle (SUV). Von Sport keine Spur. Dafür: Nach uns die Sintflut, die sich mit Extremwetterlagen ankündigt. Und den reißenden Wassermassen oder Schlammlawinen bietet man, so die neue Öko-Logik, besser mit dem Allrad-SUV als dem Fiat 500 die Stirn. Oder nicht?