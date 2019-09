Bis zum nächsten Störfall in Thüringen sind es nur ein paar Wochen. Auch dort wollen es die XXL-Rechten wissen. Und wie schon in Sachsen werden sich dann wieder viele fragen: Wie kann es sein, dass Ossis, die unter dem Arroganzgefälle West-Ost leiden, sich von westdeutschen Berufsrechten wie Höcke als "Wutbürger" am Nasenring durch die Manege führen lassen? Von Leuten, die dabei mit dem Falschen-Polizisten-Trick arbeiten: Volksgenossen, die bösen Systemparteien mit den schlaffen Führungsfiguren wollen euch ausrauben. Händigt uns deshalb alle politischen Wertsachen - Meinungen, Vorurteile, Wählerstimmen - aus, damit wir sie sicher verwahren können. - Liebe Ossis, das ist wirklich ein fieser Trick. Ihr dürft eigenständig denken. Tut es!