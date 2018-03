Mit der "konservativen Revolution", die Alexander Dobrindt, der langjährige Schleppenträger von Seehofer, kürzlich in die Welt gesetzt hatte, geht es vermutlich so wie mit seiner Maut: Noch nicht in Kraft, spricht schon keiner mehr darüber. Bei Merkel ist die Idee jedenfalls nicht auf fruchtbaren Boden gefallen. Mit der Nominierung von Annegret Kramp-Karrenbauer als neue Generalsekretärin macht Mutti, die langsam ins Omi-Alter kommt, ihre Christliche Damen Union nach eigenem Geschmack fit für die Zukunft. Und die verläuft, das will die überraschende Personalie sagen, nicht auf der Standspur, auf der man zur Not die AfD rechts überholen könnte. Da werden einige, die den rechten Zeigefinger heben, wohl noch etwas Grünspa(h)n ansetzen.