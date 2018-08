Bis heute wird spekuliert, ob Goethe nach einem erfüllten Leben abschließend gesagt hat: Mehr Licht! Weil das Sterbezimmer abgedunkelt war. Oder ob er die existenzialistische Frage stellte: Mehr nicht? Viel spricht für Variante eins. Das kann derzeit jeder selbst spüren: Trübe Tage machen müde, lustlos und lassen das Bett als idealen Ort für den vielleicht in unserer Vorgeschichte angelegten Hang zum Winterschlaf erscheinen. Die Wohlfühlindustrie bietet sogar Tageslichtlampen an. Humbug, sagen Experten: Wer hinterm Ofen bleibt, verschlimmert die Symptome. Draußen ist selbst an grauen Tagen mehr gutes Licht als unterm Strahler aus verstromter Braunkohle. Etwas, das wir uns im jamaikanischen Zeitalter ohnehin nicht mehr leisten können.