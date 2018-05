Wenn wir Trump, Dobrindt, Winterkorns Diesel-Skandal oder den Video-Beweis in der Bundesliga nicht hätten - es wären Tage, die uns auf das zurückwerfen würden, was draußen abgeht: Ein Grünen und Blühen, bei Temperaturen, die Sehnsuchtsorte wie Mallorca (k)alt aussehen lassen. Und allen Unken zum Trotz sind auch schon Bienen gesehen worden, die als Honig-Proletariat ihrer entfremdeten Arbeit nachgehen - Ausgebeutete eines Agro-Kapitalismus, der sich früher oder später selbst vergiften wird. So würde Karl Marx womöglich argumentieren, wenn er in der Talkshow sitzen könnte und die Zumutung des real wachsenden Kapitals am beliebten Beispiel mit den Bienen erläutern müsste. Aber für diesen Auftritt kommen Anne Will & Co. einfach zu spät.