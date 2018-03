Muss man über das Recht auf Atemluft streiten? Offenbar schon. Sonst hätte das Bundesverwaltungsgericht nicht tätig werden müssen. Sagen wir so: Es wird auch in diesem Fall nicht so heiß gegessen, wie geurteilt wurde. Aber auf der anderen Seite haben Autobauer, Politik und Dieselfahrer jahrelang alle Warnsignale überfahren, im festen Glauben, keiner werde sich je an des Deutschen heiligstem Blech vergreifen. Dieser Schlag gegen Freiheit und Eigentum, wie es FDP-Chef Lindner nutzlos liberös formuliert, ist so ein Moment, auf den der Satz von Marc Aurel zutrifft: Nichts bleibt wie es ist. Weil es ja längst besser ginge als mit dem Millionenheer alter Diesel. Und die höchstrichterliche Empfehlung kann ja schlecht lauten: Luft anhalten!