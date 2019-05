Es gibt tausend Gründe, am kommenden Sonntag lieber nicht wählen zu gehen. Zum einen könnte es regnen. Und zur besten Wahlzeit läuft gerade dieses spannende Formel-1-Rennen in Monaco. Oma Trude lädt zum Kaffee ein. Danach will der Hund Gassi gehen, die Steuererklärung muss dringend gemacht werden. Und wie sieht denn das Bad aus? Hat schon mal jemand dran gedacht, die Winterklamotten in die hinteren Ecken des Schranks zu verbannen. Ja, glauben hier denn alle, das Abendessen macht sich von alleine? Herrgottsakrament, das hat schon seinen Grund, weshalb der kiloschwere Wahlbrief längst abgeschickt wurde. Die Nägel mache ich mir jedenfalls nicht kaputt an diesen unförmigen Stiften in der Wahlkabine. Zuhause wählt sich’s eben doch am schönsten.