Niemand ist bisher so zurückhaltend zurückgetreten wie Seehofer. Und auch jetzt, wo ihm die Schrumpf-CSU den Rollator als Parteichef vor die Tür gestellt und den weiß-blauen Teppich in die Pampa ausgelegt hat, beharrt er trotzig darauf, erst noch in Ruhe auszutrinken und Minister zu bleiben, bis auch die Groko - inklusive Merkel - vollends fertig hat. "Rücktrete sanft" geht anders. Dabei ist seine Maß so leer, dass auf ihrem Boden die Mücken Schuhplattler tanzen können. Immerhin - zur parallelen Rücktrittskaskade von Merkel hat er viel beigetragen. Das bleibt. Aber während Angie ihren Platz im Geschichtsbuch sicher hat, gilt für Horst: Wer zu spät geht, den bestraft auch noch der eigene Nachfolger - mit grausig falschem Pflicht-Lob.