Ab Montag gilt Maskenpflicht. Die Wirkungsbreite des Tröpfchenfängers hängt zwar stark von der Maschendichte ab. So ein Virus ist ja winzig. Nur selbständig fliegen wie ein Vogel kann es zum Glück nicht. Was also beim Reden, Niesen und Husten mit ins Freie drängt, wird eingefangen. Interessanterweise ist das Wort Maske mit dem arabischen "mashara" verwandt. Und das steht unter anderem für Scherz. Womit auf eine selten zitierte Funktion des Mundschutzes verwiesen wäre: Er kann auch herzhaftes Lachen begünstigen. Gerade weil es wenig zum Lachen gibt. Wie zum Beispiel das: Der große Mediziner Trump möchte gegen das Virus Desinfektionsmittel injizieren. Lassen. Der Feigling. Wir raten zum Selbstversuch. Den posthumen Medizin-Nobelpreis wäre uns das wert.