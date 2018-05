Was soll Söder als Identitätssymbol aufhängen? Eine stilisierte Weißwurst? Den Gamsbart? Man muss in der Geschichte des Freistaates allerdings weit zurückgehen, um ein Kreuz zu finden: 1623 im Kurbayerischen Wappen. Seither tummeln sich dort Löwen neben Wittelsbacher Rauten. Söders geistige Drehkreuze zur Heimat haben einen Kreuzzug gegen die Vereinnahmung des christlichen Symbols ausgelöst - mit Kardinal Marx an der Spitze. Denn selbst die römische Kirche ist da schon weiter als der protestantische Landesvater. Wenn dieser wirklich schlau wäre, hätte er angeordnet, dass im Foyer jedes Landesgebäudes ein Rot-Kreuz-Kasten mit Verbandszeug gut sichtbar aufzuhängen sei. Da könnte keiner meckern. Zwei Kreuze mit einer Klappe sozusagen.