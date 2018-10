Immer wenn sich außerhalb Amerikas ein Thema neu aufbaut und wie eine Tsunamiwelle durch die globale Wahrnehmung rollt, haut Trump einen raus. Die Bayernwahl hat einen Tag ihren großen Auftritt haben dürfen, bis uns der Präsident mit der Ansage schockierte, er erkenne den Klimawandel nun auch an! Moment: Gegen den Rest der Wissenschaft zweifle er aber daran, dass er von Menschen verursacht sei. Ein echter Donald: Denn ist der Mensch unschuldig, muss er die Suppe nicht auslöffeln. Muss also für Klimaschutz nicht Millionen Jobs und Milliarden Dollar verlieren. Im Sinne der Trump’schen Schwarmdummheit, die in Amerika immer noch eine Mehrheit hat, eine wegweisende Aussage. So sonnenklar wie der Satz: Das Pferd ist vorne hinten als höher.