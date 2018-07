Man soll die Siege feiern, wann und wo sie fallen. Notfalls dort, wo der Ball kleiner und die Welt feiner ist: Wimbledon statt Moskau. Merkel hat folgerichtig "Angie" Kerber blitzartig gratuliert. Was uns Steuerzahler billiger kommt als ihr traditioneller Besuch in der Katakombe des Männerschweißes. Die britische Fußball-Legende Gary Lineker meinte übrigens, die Deutschen hätten sich wie eine Schülermannschaft angestellt. Vielleicht wären sie, statt zur WM, besser nach Thailand zum Höhlenwandern geflogen. Aber Schwamm drüber. Es sind schließlich auf dem Weg nach Moskau so gut wie alle Favoriten auf der Strecke geblieben. Bis auf einen: Wenigstens les Bleus haben uns als gute Nachbarn über ihr schönes Spiel fremdfreuen lassen. Merci.