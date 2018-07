Alle reden vom Wetter, über den verlorenen Traum von Jamaika oder den Alptraum einer neuen GroKo. Niemand fragt: Was macht die Unfähigkeit der Politiker, eine Regierung auf die Beine zu stellen, mit uns, den Wählern? Lässt man uns für die unterstellte Schwarmdummheit büßen? In der Hoffnung, dass im Falle von Neuwahlen, die längst als das kleinere Übel erscheinen, alles besser wird? Vom ersten Small Talk bei Merkel erwarten wir nichts. Vom den folgenden auch nicht. Nicht von dieser Konstellation und mit diesem Personal. Schon gar nicht, seit der Weg zur GroKo vom SPD-Parteitag mit so vielen Hürden versehen wurde, dass er an die frühere DDR-Grenze erinnert - Stacheldraht, Todesstreifen, Hundelaufanlage, Mauer. Wird kein Spaziergang.