Lassen wir zuerst Goethe sprechen, auch wenn dieser von modernem Wahlkampf keine Ahnung hatte: Wer lange bedenkt, der wählt nicht immer das Beste. Insofern befinden wir uns mit dem pandemischen Urlaubs-Kurzwahlkampf 2021 auf der sicheren Seite: Der Bauch denkt mit. Und wir freuen uns quasi über alle Maaßen, dass man das ohne Charakterprüfung durch den Mann, dessen bedeutungshungrige Augen größer sind als seine Brille, noch so schreiben darf. Was sehen wir? Die Weltpremiere dreier Kanzlerkandidaten. Einer will im Schlafwagen an die Macht, der andere als Selbstfahrer im Mittelklasse-Dienstfahrzeug und die dritte, nun ja, im schrillen Müllauto, das überholte Lebenshaltungen einsammeln will. Dabei holpert, klappert und stinkt es schon mal.