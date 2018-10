Vielleicht sollte man den Heidelberger Herbst, der traditionell vom Wetter verwöhnt wird, bald richtiger in Heidelberger Spätsommer umbenennen. Wie die gewohnte Begrifflichkeit für die anstehende Jahreszeit überhaupt einiges von ihrer Gefühlsschwere verloren hat. Bis jetzt. Passend zum heutigen Welttag der älteren Menschen hat allerdings der sprichwörtliche Herbst der Patriarchen in der Politik umso heftiger eingesetzt. Darin spiegelt sich die Doppeldeutigkeit des Herbst-Begriffs, der sowohl für das "Ernten", als auch für den Niedergang steht. In demoskopischen Ertragszahlen ausgedrückt: Nur 28 Prozent für die Union, 17 für die SPD. Mehrheit vermasselt und verseehofert. Da kann man auch auf einen Goldenen Oktober nicht mehr hoffen.