Der erste Fall für Seehofer klopft an die Tür: Muss die Nationalhymne, wie die Gleichstellungsfrau im SPD-Familienministerium verlangt, entmannt, soll aus Vaterland ein Heimatland werden? Wofür der Heimatminister zuständig wäre? Seehofer, halte dich zurück! Wir fürchten sonst auch um Hölderlins Ode an Heidelberg: "... der Vaterlandsstädte schönste." Das geht natürlich gegen das unselige Krieger-Gen, das Vater-Länder schafft und zerstört. Insofern hatte auch Arno Schmidt mal recht: Ehe du für dein Vaterland sterben willst, sieh dir’s erst mal genauer an. Heute muss niemand mehr dafür sterben. Aber kann darin, frei nach Merkel, gut leben. Auch ohne Krampf-Debatten. Sonst streiten wir bald darüber, ob denn das noch geht: Vater unser ...