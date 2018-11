Dass ein nordkoreanisches Politbüromitglied den Zettel aus der Tasche zieht und auf die Reporterfrage, wann die Reiseregelungen in Kraft träte, stammelt: "Nach meinem Wissen ist das sofort, unverzüglich", wird nicht passieren. Eher verkündet die Nachrichtensprecherin Ri Chun Hee im rosa Morgenmantel freudig erregt, dass der göttliche Vorsitzende einen guten Stuhlgang gehabt habe und schon wieder an der Atombombe schraube. Auch dass Tausende unter dem Ruf: "Wir sind das Volk" zur Grenze fahren - keine Chance. So viele Privatautos gibt es dort nicht. Die paar Wintersportler reisen hochgesichert nach Süden, Verhältnis Sportler-Aufpasser 1:20. Insofern sollten wir uns mit Einheits-Ratschlägen noch zurückhalten. Die Dinge dort sind anders.