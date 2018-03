Fast ein halbes Jahr - in Zahlen: 6 Monate - eierten die Parteien herum, bis sie endlich zu Potte kamen. Als drängten sie ins Guinness-Buch der negativen Rekorde. Aber die Unfähigkeit, etwas so Normales wie eine Regierung zu bilden, hat ein Ende. Und der Handlungsstau ist verständlicherweise bei denen groß, die nie daran gezweifelt haben, dass sie eines Tages weiterregieren würden. Zur Leitfigur für den überfälligen Ruck, der durchs Land gehen soll, macht sich Horst Seehofer. Doch nicht gleich über neuen Wind in alten Schläuchen lamentieren. Von dem Ruck, den Roman Herzog einst vergeblich angemahnt hatte, kann man nämlich lernen, dass er nur kommt, wenn man ihn anstößt. Selbstgrüblerischen Stillstand hatten wir schon genug. Action!