In größter Not rief Richard III.: "Ein Pferd! Ein Pferd! Mein Königreich für ein Pferd!". Gut damit enden zwar eindeutig die Parallelen zu Andrea Nahles. Aber ist nicht auch ihre SPD in Not? Und ist das vielleicht der Grund, weshalb sich die Chefin auf den Bundestagsarbeitskreis Pferd verlegt? Oder hat das eher damit zu tun, dass es kaum noch jemanden gibt, bei dem es sich lohnen würde, ihm "eins auf die Fresse" zu geben? Okay, da war der Gaul wirklich mit ihr durchgegangen. Oder wie die Mallorca-Cowboys grölen: "Da hat das rote Pferd, sich einfach umgekehrt..." Naja, vielleicht zäumt Nahles nach der Hessen-Wahl die GroKo auch von hinten auf. Hoffen wir mal, dass sie aufs richtige Pferd setzt. Oder wie es der Volksmund wiehert: "Das Pferd ist oft gescheiter als sein Reiter."