Man möchte der früheren Bremer Bamf-Chefin den Satz von Tucholsky nachrufen: Das Gegenteil von Gut ist oft nicht Böse, sondern nur gut gemeint. Sie glaubte, dass sich das gut Gemeinte auf den Flügeln einer höheren Moral über Gesetze erheben darf. Und war damit übrigens von Merkels Solo-Nummer im Herbst 2015 gar nicht weit entfernt. Wo das hinführt? Dahin, wo wir heute sind: In einen dummen Streit, ob staatliches Regelwerk in einem geschützten Rechtsraum noch opportun ist. In Bremen haben aber auch zähe Bürokraten ihre spezifische Antwort auf die "Zumutung" gegeben, schneller entscheiden zu sollen: Im Zweifel dann halt für den Antragsteller. Kann ja ein Guter sein. Und Seehofer hat jetzt den Salat. Die Heimat - ein einziger Krisenherd.