Die Woche endet, das lässt sich nicht leugnen, deutsch-türkisch. Darum sollte hier, so viel sei verraten, eigentlich ein kleines Gedicht veröffentlicht werden. Nette Zeilchen. Elegante Reime. "In Berlin und Istanbul: Erdogan ist süper-cool". Oder so.

Verzichtet hätten wir, versprochen, auf geschmacklose Tierwitze. Auch den Gedanken an Ziegenleder-EM-Bälle hätten wir selbstverständlich nicht weiter ausgeführt. Aber dann holten uns die Juristen auf den Boden der Tatsachen zurück.

Genauer: ein Nachbarschaftsstreit vor dem Bundesgerichtshof. Missklänge aus fernen Sultanspalästen, so lernten wir, mögen unschön sein.

Im Reihenhaus sind sie unerträglich. Insbesondere, wenn "unser Nachbar" Tag für Tag Trompete übt. "Viele grobe Töne", so Steinmeier, sind eben nicht nur in der Politik von Übel.