Früher musste man Schornsteine hoch- und höhermauern, um Umweltprobleme ganz weit oben in den in den Wind zu schlagen. Die Klimakanzlerin macht das viel eleganter. Aber warum denn nur für Stickoxide Grenzwerte hochsetzen? Erhöht auch gleich das Tempolimit, dann muss weniger geblitzt werden. Spart Energie, hilft also dem Klima! Überhaupt: Nennen wir es Drei- statt Zwei-Grad-Ziel, dann schaffen wir das auch. Und damit nicht genug. Strahlenschutzwerte rauf - und Touristenströme könnten Tschernobyl und Fukushima wieder zu blühenden Landschaften machen. Abheben könnten sie vom BER, laxere Brandschutzanforderungen vorausgesetzt. Nur eines lässt sich nicht erhöhen. Die Sperrklausel. Das wird die SPD nicht mitmachen. Schon aus Selbstschutz.