Früher, im Kalten Krieg der Nachkriegsdemokratie, erzählten Konservative die Geschichte so: Was passiert, wenn die Roten den Betrieb der Sahara übernehmen? Dann wird in Kürze der Sand knapp. Dass dies auch mal mit den Parteibüchern passieren könnte, irritiert selbst gestandene Genossen. Das haben sie der Generation Kevin zu verdanken. Die Juso-Aktion: Tritt ein, sag’ Nein - geh heim, mit der beim bevorstehenden Mitgliederentscheid die GroKo endlich gekippt werden soll, enthüllt zwar gewisse Demokratiedefizite beim Parteinachwuchs. Aber wäre die feindliche Übernahme der knappen ProGroKo-Abstimmung vom Sonntag nicht ein toller Auftakt für die beschworene Erneuerung der Partei? So kühn und spielerisch. Da möchte man auch gerne mitzocken.