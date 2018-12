Es heißt, die Franzosen seien ein revolutionäres Völkchen. Aber was machen sie, die heißblütigen Gallier? Legen kreuzbrav ihre Warnwesten an, ehe sie die Mautstationen stürmen, ganz genau, wie es ihr Gesetz für den Fall vorschreibt, dass sie auf der Autobahn aussteigen müssen. Da kann man mal sehen, wie ähnlich wir uns in 70 Jahren Europa geworden sind. Uns Deutschen sagt man ja nach, wir könnten keinen Aufstand proben, weil wir vor dem Sturm auf den Bahnhof erst eine Bahnsteigkarte kaufen müssten. Blöd halt, dass es die seit 1974 praktisch nirgends mehr gibt. Wenn Lenin recht hatte, war das effektiver Verfassungsschutz! Mal sehen, wann ein Verkehrsminister auf die Idee kommt, das Streichen der Warnwestenpflicht könnte Spritpreisproteste verhindern.