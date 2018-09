Stellen Sie Ihr Smartphone einfach mal auf den Kopf. Schon verwandelt sich im Logo der DB-Navigator-App der Zug in ein Schreckgespenst der Marke Scream 2. Erschrocken? Willkommen in der Geisterbahn. Die Gestalter haben Humor. Wir finden es auch lustig und steigen unerschrocken weiter ein, obwohl selbst Bahnchef Lutz davon abrät. Von A nach B zu kommen ist sowieso nicht mehr das Ziel, sondern das Guinnessbuch. Wie viele Bahnfahrer passen übereinandergestapelt in einen Waggon? Oder wie lange hält man es in einem nicht-klimatisierten Zug bei 30 Grad aus, ohne einen Kreislaufkollaps zu bekommen? Schade, das wäre etwas für Wetten, dass ...? gewesen. Wie auf Schienen? Bekommt bald eine neue Bedeutung: Als Synonym für das Chaos.