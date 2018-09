Nicht jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Es kann auch eine schlichte Handbewegung sein: Länge mal Breite = Videobeweis. Oder das irritierende Bild, wie der Schiedsrichter am Spielfeldrand intensiv fernguckt. O’pfiffen is. Aber wie kann ein junger Nagelsmann aus dem Kraichgau meinen, der FC Bayern ließe sich mal schnell entthronen. Der hat Altstars wie Müller, die so stehen, dass von ihnen immer noch ein Kopfball ins Tor abprallt. Oder Fronck, der Ribéry, der nicht als Kunstschwalbe, sondern wie Geier Sturzflug einen Elfer ergaunert, der erst gegeben, gehalten, durch Robbens Frühstart annulliert und dann wiederholt wird, bis er auch wirklich drin ist. Und oben feixen sich Hoeneß und Rummenigge eins. Willkommen in der neuen Bundesliga.