Sprachkenntnis kann Weltpolitik gestalten. Unkenntnis aber auch. Denn als Schröder, damals noch Kanzler, gefragt wurde, warum er mit Putin so ein Bohei mache und mit Bush nicht, war seine Antwort irgendwie ergreifend: Putin kann Deutsch. Daraus ist eine schöne Männerfreundschaft geworden, die Gerd bis in die erste Reihe bei der Ketten-Vereidigung des Zaren führte. Und wo gibt es ganz lupenreine Demokraten? Reicht es nicht, wenn sie "augenrein" sind? Die Reinheit liegt dabei in der Sehkraft des Betrachters. Und da könnte Schröder, sind wir realistisch, auch mit Donald, wenn der noch Deutsch spräche. Aber Putin wusste schon, warum er Trump zum Präsidenten machte. Sonst hätte er bald gar keine Freunde mehr. Nicht mal solche wie Schröder.