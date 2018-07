Übers Geld müssen wir auch noch reden. Und darüber, dass unsere Jungs bei der WM jeweils 350.000 Euro Prämie für den Titel hätten mitnehmen können. Geschenkt. So viel rennen für so wenig? Toni Kroos verdient bei Real 20,7 Millionen pro Saison. Özil bei Arsenal 20,6 Millionen. Müller in München 15 Millionen, so viel wie Neuer. Und ein Geringverdiener wie Gomez sackt immer noch 5 Mios ein. Eine Million mehr als Jogi Löw. Die fetten Werbeeinnahmen gar nicht mitgerechnet. Und das also sind - jenseits des Frustes, den sie Millionen Fans bereitet haben - die Idole einer ganzen Generation? Vielleicht der neuen Generation schlanker Fuß. Sie sollten sich was schämen. Während wir uns, notgedrungen, über andere, erfolgreiche Teams fremdfreuen.